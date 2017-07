Hayley Hatwell vorrebbe un film standalone su Peggy Carter!

Adpiacerebbe molto interpretare un solo movie dedicato all'eroina. Purtroppo, dopo la cancellazione dello show che la vedeva protagonista Agent Carter , in molti si sono chiesti se vedremo mai altro della coraggiosa agente segreta, che non siano fugaci riprese random nei film

La Hatwell è assolutamente disponibile a riprendere il ruolo di Peggy e vorrebbe addirittura un solo movie. Fin dalla fase 1, del resto, Peggy Carter è stata un pilastro imprescindibile, viene sempre almeno nominata sia nei film che negli show tv (Agents of S.H.I.E.L.D.), e i fan anno amato moltissimo la serie tv, un prodotto di grande qualità, purtroppo seguito troppo poco.

Dopo la sua apparizione in Captain America: Il Primo Vendicatore, l'agente Carter è diventata un fan favorite, al punto di dedicarle prima un One-Shot, che servì da preludio proprio alla successiva produzione e messa in onda della serie tv.

IGN ha parlato con l'attrice della possibilità di rivedere Peggy nei film Marvel: " Mi piacerebbe vedere (Peggy) in più film. Mi piacerebbe vederla nel SUO film anche. Se si facesse, potremmo vederla fare nuove cose così da poter sorprendere me stessa e vedere lei sorprendersi di ciò che è in grado di fare, mi piacerebbe molto, mi pacerebbe farlo. E mi sento così privilegiata a far parte di qualcosa che le persone amano tanto, da cui sono intrattenute. E poi vai a queste convention e ti rendi conto non so, che la gente ha chiamato il figlio Carter e altri che hanno tatuato "I know my Value". Lei è una forza del bene e ci sono tantissimi siti internet in cui ragazzi e ragazze si sono conosciuti perché condividono gli stessi valori di Peggy e si ritrovano in quegli spazi sociali a parlarne. Insomma, sono connessioni diverse da quelle che può darti la famiglia o il tuo solito gruppo di amici, hanno trovato un posto dove sentire che ci sono altri che condividono le loro stesse idee, un posto dove sentirsi meno emarginati. Secondo me è una cosa fantastica. Quindi sono molto contenta di far parte di questo mondo e mi piacerebbe continuare."

Ufficialmente non ci sono notizie riguardo il possibile film su Peggy Carter, ma di certo, se venisse fatto, non sarebbe assolutamente snobbato dai fan. I Marvel Studios hanno appena annunciato di stare lavorando al primo film che abbia come protagonista una donna, Captain Marvel e Peggy potrebbe, considerato il fatto che la storia della Denvers sarà ambientata negli anni '90, fare un'altra apparizione-cameo.

E se poi, alla fine, il film standalone su Peggy non si farà, speriamo che la Marvel trovi il modo di continuare ad inserirla in più pellicole possibile e chissà, magari un episodio speciale della serie tv, o addirittura una terza stagione di Agent Carter potrebbero essere una valida opzione per non lasciare i die hard nell'incertezza di come si concluda la vicenda della bella agente segreta.