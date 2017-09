Hayden Christensen e Rachel Bilson si sono lasciati! {GOSSIP}

hanno messo fine alla loro relazione, che durava da ben dieci anni. La coppia ha una figlia nata nel 2015 e la loro, finora, è stata una delle famiglie più "discrete" dello showbiz.

Pare proprio che questo 2017 non sia un anno fortunato sotto il punto di vista affettivo, almeno per le coppie hollywoodiane. Hayden Christensen e Rachel Bilson, rispettivamente noti al grande pubblico lui per aver interpretato Anakin Skywalker aka Darth Vader in Star Wars, e lei Summer nel serial televisivo The O.C. sono solo l'ultima coppia a "scoppiare" nel dorato mondo losangelino.

Di pochi mesi fa è la notizia, infatti, che anche Chris Pratt e Anna Faris si sono lasciati, e diciamocelo, anche loro erano una coppia fan favorite, tutta sbaciucchi e dichiarazioni d'amore infinito.

Poco tempo fa, tanto per tornare in argomento Bilson-Christensen, l'argomento che maggiormente pareva angustiare i due, era il fatto che la figlia, appena duenne, potesse, in un futuro, rendersi conto che sì, era proprio suo padre l'attore che interpretava al cinema il cattivo più cattivo di tuti i tempi e, poverina, sarebbe rimasta scioccata se, testuali parole della Bilson "suo padre non fosse l'uomo che è". Supponemmo straordinario, all'epoca.

E invece, di nuovo, a pochi mesi da dichiarazioni spassionate d'amore, ecco che arriva, puntuale la separazione.

Dispiace.