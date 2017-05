Hayao Miyazaki: lo Studio Ghibli teme che il regista non finirà il nuovo film

Quando si parla delloil primo nome che viene in mente è quello diche ha portato sul grande schermo capolavori come la

Nonostante sia ufficialmente in pensione, Miyazaki pare stia lavorando duro a un altro progetto, ma lo Studio non è sicuro che possa portarlo a termine.

Recentemente Toshio Suzuki ha parlato dell'ultimo progetto in cantiere del regista alla convention Niconico Chōkaigi e, secondo l'Huffington Post Japan, il produttore ha detto che Miyazaki sta lavorando proprio ora alla storyboard. Il titolo non si sa ancora, e il lavoro è iniziato lo scorso luglio, quindi è quasi un anno che si sta lavorando alle tavole e ai disegni. Pare però che per adesso siano stati completati solo 20 minuti di pellicola (in disegni). Per chi sperava che il film uscisse nel 2019 quindi, sarà una delusione.

"A dire il vero, abbiamo bisogno di un gran numero di persone perché il film possa realizzarsi. Adesso lui sta lavorando da solo, e avrebbe comunque bisogno di 600 persone. Questo è il problema. Se decideremo davvero di fare un nuovo film, lo annuncerò ufficialmente, è ovvio. Dobbiamo però ancora raggiungere quel punto. Quindi se mi chiedete se lo faremo, al momento devo negare. Perché, onestamente, non ho alcun annuncio da fare ora."

In realtà ci sono parecchie cose su cui riflettere al riguardo. Anche se lo Studio Ghibli è uno dei più famosi del Giappone, il settore degli anime è in crisi: pochi soldi, artisti mal pagati o non pagati. Addirittura ultimamente gli Studios hanno dovuto sollecitare gli autori a finire i loro lavori ufficialmente sulle pagine social, per essere incentivati, insomma. E se per finire il film di Miyazaki si presenteranno gli stessi problemi, forse il progetto non andrà in porto.

Poi c'è da aggiungere l'etica lavorativa dell'artista stesso che, come sappiamo, ama lavorare da solo. Lui scrive, dirige e disegna tutto dei film che fa e non è un segreto che così facendo ci vogliano anni per completare un qualsivoglia progetto.

A Hollywood, per un film animato, ci vogliono dai 2 a i 10 anni di lavoro per portare a termine un progetto, e tutto dipende dallo staff, dai soldi e da altri fattori. Se Miyazaki continuerà a fare da solo, forse il film non riuscirà a debuttare per la prossima edizione dei Giochi Olimpici del 2020. Vedremo. Ci sono tantissime cose da sistemare prima di vedere la prossima opera di Miyazaki nei cinema di tutto il mondo.