Hayao Miyazaki ci ripensa e torna alla regia?

ha svelato che sarà il produttore del nuovo film di. Una notizia che ha messo in grande fibrillazione i fan che non si aspettavano una novità di questo tipo, visto che nel 2013 Miyazaki ha annunciato il suo ritiro dal mondo del cinema, pur continuando a collaborare con il celebre Studio Ghibli.

Negli ultimi anni Miyazaki ha in realtà affinato le proprie competenze tecnologiche e ha realizzato il cortometraggio Kemushi no Boro.

Non si hanno ancora notizie sulla trama o su ulteriori vari aspetti e dettagli al progetto che è ancora top-secret.

Suzuki ha confermato in queste ore, durante le interviste pre-Oscar per promuovere il suo film La tartaruga rossa.

Il film dovrebbe arrivare intorno al 2020, quando si svolgeranno i Giochi Olimpici in Giappone.