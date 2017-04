Harry Styles era in lizza per interpretare Han Solo

La Lucasfilm uscirà il prossimo anno con il film che tratterà la storia del farabutto più amato di sempre, Han Solo, interpretato finora da. Il protagonista scelto è, ma c'era anche il giovane One Direction tra i candidati per il ruolo.

Se adesso Ehrenreich lavorerà con attori del calibro di Woody Harrelson e Donald Glover, c'era però anche stata la possibilità che fosse Harry Stiles ad ottenere la parte; la Disney, infatti, aveva puntato lo sguardo su di lui, secondo quanto riportato da Metro UK: "Harry era uno dei primi nomi usciti fuori quando lo Studio ha iniziato a pensare al progetto Han Solo. Anche non avendo esperienza in ambito attoriale, loro vedevano in lui il potenziale della grande star e il suo nome avrebbe portato enorme pubblicità al progetto". La fonte dice inoltre che Styles aveva avuto addirittura un colloquio con la Disney riguardo il possibile ruolo. Ma in ogni caso la star aveva già iniziato a lavorare focalizzandosi sulla sua carriera musicale solista e quindi era "praticamente impossibile che fosse libero per il film".

Ragion per cui alla fine la Disney ha dovuto rimuovere Styles dal progetto e la scelta è caduta su Ehrenreich. In ogni caso lo Studio tiene sempre d'occhio Styles, per futuri eventuali lavori. Harry Styles debutterà al cinema con il film di Christopher Nolan, Dunkirk.

Han Solo: A Star Wars Story è attualmente in produzione per la regia di Chris Miller e la data di rilascio prevista è il 25 maggio 2018. Alden Ehrenreich interpreta un giovane Han Solo e Joonas Suotamo sarà Chewbacca. Temporalmente, la storia sarà ambientata prima di Star Wars: Una Nuova Speranza, prima cioè che loro incontrino Leia e Luke e si imbarchino nel viaggio verso la salvezza della galassia. Nel cast anche Woody Harrelson, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, ed Emilia Clarke.