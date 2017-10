Harry Potter: in vendita la casa natale del maghetto, a Godric's Hollow

Godric’s Hollow , la casa di, è in vendita! Potete dunque acquistare, se volete, la casa d'infanzia dell'eroe con la cicatrice a forma di saetta, situata del sud ovest dell'Inghilterra.

Il villaggio, Godric’s Hollow è chiaramente inventato, ma la location cinematografica è vera ed è costituita da una serie di piccole casine, qualche negozietto e una chiesa. C'è anche il cimitero che Harry ed Hermione visitano nel 1997. E' un posto speciale per il protagonista dei libri di J.K. Rowling perché è lì che è nato il piccolo Potter. La sua famiglia viveva in un cottage e anche i parenti di Silente avevano casa lì.

La casa dove Harry ed Hermione vanno durante la prima parte di Harry Potter e i Doni della Morte è situata dunque nel paesino di Lavenham, a nord di Londra. nel medioevo doveva presumibilmente appartenere alla famiglia De Vere, conosciuta per essere benestante tanto quanto la famiglia reale. Nel tempo, la dimora ha avuto diversi occupanti e adesso è nuovamente in vendita.

EW ha confermato che il cottage è in vendita al prezzo di 1 milione e 300 mila dollari ed è composta da sei camere da letto, due cucine e una sala per la pittura.

Non che acquistandola possiate vedere nulla che si riferisca effettivamente alla saga del mago, però tutti saprebbero dove siete andati a vivere! Inoltre, è una location storica, più importante dal punto di vista artistico che non cinematografico, dunque.

Questa non è la prima location del film che viene messa in vendita: anche la casa dei malefici Dursley di Privet Drive 4 è stata venduta qualche anno fa, per circa mezzo milione di dollari.