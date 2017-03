Harry Potter: Emma Watson glissa sul suo possibile ritorno

è impegnata in questo periodo con il tour promozionale de, nuovo live action Disney ispirato al Classico del 1991. Il film è in uscita nelle sale questa settimana ma durante le interviste le domande alla Watson scivolano inevitabilmente sul suo ruolo più famoso, quello dinella saga di

Durante un'intervista all'attrice è stato chiesto se sarebbe tornata eventualmente in un nuovo adattamento cinematografico dell'ultimo testo teatrale di J.K. Rowling, Harry Potter and the Cursed Child. La trama è destinata (a meno di ulteriori colpi di scena) ad essere il gran finale della storia di Harry Potter e attualmente è in fase di produzione a Londra.

Ma alla domanda che riguarda un suo interesse a partecipare a un adattamento cinematografico e tornare nei panni di Hermione, Emma Watson ha risposto:"Sicuramente non è una cosa pianificata, al momento. Non vorrei alimentare speranze in nessuno. Magari rifammi la domanda tra dieci anni."

Nonostante se ne parli, un adattamento di Harry Potter and the Cursed Child è solamente un'ipotesi, visto che al momento la Rowling è impegnata con lo spin-off cinematografico che ha preso il via lo scorso anno con Animali Fantastici E Dove Trovarli. J.K. Rowling recentemente ha ridimensionato quest'idea senza tuttavia escluderla.

Chissà se in futuro potremo ancora vedere le nuove avventure di Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermione Granger (Emma Watson) e Ron Weasley (Rupert Grint) al cinema.