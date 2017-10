Harrison Ford e Ryan Gosling non smettono di ridere durante un'intervista

Le star di Blade Runner 2049 non sono riusciti a trattenere le risate durante un'intervista al talk show britannico This Morning. I due attori sono impegnati nella promozione del film, sequel del capolavoro die diretto da, nelle sale cinematografiche italiane a partire da oggi.

La giornalista Alison Hammond ha iniziato a parlare ai due attori dei bicchieri di liquori speciali portati in studio perché "bicchieri del Blade Runner originale" e per far piacere ai fan, dimostrandosi così attenta ai dettagli.

"Che bello che tu l'abbia fatto. Sei fan dell'originale?" ha chiesto Gosling. La riposta della giornalista, che ha ammesso di non aver mai visto il film originale, ha provocato risate fragorose in studio.

La domanda successiva, rivolta a Harrison Ford, sulle sensazioni provate quando è stato chiamato per girare il sequel, è stata subito interrotta da nuove risate che hanno impedito di proseguire l'intervista, tra un brindisi e l'altro.

Blade Runner 2049 è diretto da Denis Villeneuve e nel cast principale comprende Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Jared Leto, Dave Bautista, Sylvia Hoeks, Ana de Armas e Mackenzie Davis.