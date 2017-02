Harrison Ford, incidente aereo e strage sfiorata per l'attore

Ennesima disavventura, la seconda in pochi anni, per. La star americana ha rischiato di causare unche avrebbe potuto coinvolgere un volo di linea in transito su una pista. I fatti hanno portato la Federal Aviation Administration ad aprire un'indagine.

Da sempre appassionato di volo, Harrison Ford circa due anni fa aveva avuto un piccolo incidente con il proprio velivolo privato, che gli aveva procurato qualche frattura e solo un grande spavento.

Questa volta all'attore, secondo quanto riporta in queste ore la NBC, alla guida del suo velivolo Husky, è stato chiesto di atterrare su una pista d'atterraggio ben precisa ma Ford, sbagliando rotta, ha rischiato di entrare in collisione con un aereo di linea, un 737 con a bordo 110 viaggiatori. Non si è riscontrato nessun ferito e il volo dell'American Airlines ha potuto viaggiare regolarmente subito dopo e secondo quanto riportato dai media, l'attore avrebbe chiesto chiesto delucidazioni al responsabile del traffico aereo, probabilmente rendendosi conto in ritardo dell'errore commesso, nel tentativo di rimediare.Vedremo Harrison Ford, nella seconda parte dell'anno, tornare a vestire i panni del blade runner Rick Deckard nel sequel del capolavoro di Ridley Scott, Blade Runner 2049, per la regia di Denis Villeneuve.