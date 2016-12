Da Harrison Ford a George Lucas: 'Star Wars' ricorda Carrie Fisher

La morte diha scosso i tantissimi fan della saga die, senza dubbio, tutti quelli che hanno avuto l'onore di lavorare con lei. Tra questi c'è, interprete del suo 'amore' cinematografico, Han Solo.

Harrison Ford ha condiviso i suoi pensieri dopo la scomparsa della sua amica: "Carrie era unica nel suo genere... brillante, originale, divertente, emotivamente senza paura. Ha vissuto la sua vita con coraggio. Il mio pensiero va a sua figlia Billie, sua madre e suo fratello. Mancherà a tutti noi".

Allo stesso modo anche George Lucas, ideatore della saga che l'ha lanciata, ha deciso di rilasciare un comunicato stampa. Anche Lucas fa le condoglianze alla famiglia e afferma che lui e la Fisher "sono stati amici per la maggiorparte delle loro vite adulte". La definisce "intelligente, un'attrice, scrittrice e comica di talento, con una personalità colorata che tutti amavamo. In Star Wars interpretava la nostra Principessa, grande e potente... esuberante, saggia, piena di speranza, in un ruolo più difficile di quanto la gente possa pensare".

"Ho sempre provato ammirazione per Carrie" afferma, invece, Steven Spielberg, con cui ha collaborato ad Hook - Capitan Uncino (la Fisher era consulente allo script) "Le sue osservazioni mi hanno sempre fatto ridere e sussultare allo stesso tempo. Non aveva bisogno della Forza, lei stessa era una forza della natura, di lealtà e amicizia. Ci mancherà molto".

"Devastata da questa perdita monumentale. Siamo stati fortunati a conoscerla, ed è cosi brutto doverle dire addio" ha commentato Daisy Ridley, la protagonista della nuova trilogia di Star Wars. "E' una notizia devastante" ha spiegato Felicity Jones, protagonista del recente Rogue One: A Star Wars Story "Non ho mai incontrato Carrie personalmente, ma abbiamo sempre sentito parlare di lei e di come fosse divertente. Il suo spirito anticonformista ci mancherà".

"Non ci sono parole per questa perdita. Carrie era la luce più brillante in ogni stanza in cui entrava. Mancherà profondamente" ha twittato Peter Mayhew (Chewbacca); "pensavo di aver avuto quel che volevo sotto l'albero. Invece no. E questo a dispetto delle tante preghiere e dei tanti pensieri. Sono molto, molto triste" ha commentato Anthony Daniels (C-3PO).

Billy Dee Williams (Lando) ha twittato: "Sono profondamente rattristato dalla notizia della morte di Carrie. Era una carissima amica, che ho sempre rispettato e ammirato. La Forza è oscura quest'oggi!". "Era straordinario lavorare con Carrie" ha spiegato Dave Prowse, l'uomo dietro la maschera di Darth Vader "Condoglianze ai suoi amici, la sua famiglia e fan di tutto il mondo". "Principessa Leia, Carrie Fisher... ora un tutt'uno con la Forza" ha twittato Warwick Davis "La tua gentilezza ed il tuo spirito tagliente ci mancherà. P.s. grazie per i biscotti ed il latte".

Altri membri della famiglia di Star Wars hanno commentato la notizia. C'è chi brevemente come Gwendoline Christie con un triste "abbiamo perso la nostra Principessa" e chi come Andy Serkis: "è cosi triste dire addio troppo presto ad un essere umano cosi unico ed onesto: ci vediamo nel multiverso".

J.J.Abrams, regista de Il Risveglio della Forza, ha affidato al Twitter della Bad Robot il suo commento: "Non c'era bisogno di incontrare Carrie per capire il suo potere. Era brillante, bellissima, forte e straordinaria, acuta e divertente. E' cosi ingiusto perderla.".

Ma, probabilmente, i tweet più belli e significativi provengono da Mark Hamill, suo 'fratello' cinematografico, e da Colin Trevorrow, regista del prossimo Episodio XI. Il primo commenta con un semplice 'senza parole #devastato", lasciando la potenza del ricordo ad una foto che lo ritrae accanto alla Fisher; l'altro posta una bellissima immagine della Principessa Leia commentando 'sempre".