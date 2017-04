Harbinger: Justin Tipping e Joshua Beirne-Golden allo script del progetto Sony

Come riporta, laha assunto) per la stesura dello script dell'adattamento cinematografico didella

Il progetto è prodotto da Nick Moritz, già dietro al successo mondiale del franchise Fast & Furious, e sarà il primo dei cinque film in cantiere alla Sony a portare sul grande schermo dei personaggi dell'Universo Valiant, storica casa editrice statunitense.



Harbinger e gli altri quattro film avranno ognuno un sequel prima che i protagonisti si scontrino in Harbinger Wars, ispirato all'omonimo crossover della Valiant. La storia del film sarà adattata direttamente dal fumetto e vedrà al centro dell'azione Peter Stancheck, un uomo con una carica psionica in grado di rimodellare l'intero corso della storia umana. Il filantropo e collega Toyo Harada lo recluterà così nella sua Harbinger Foundation, nella quale Peter comincerà un percorso che lo porterà a scuotere le fondamenta stesse dell'Universo.