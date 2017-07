Happy Hogan potrebbe comparire in Avengers: Infinity War

Ci sarà anche Happy Hogan tra i personaggi di Avengers: Infinity War ? Dopo averlo visto in, Jon Favreau potrebbe tornare a vestire i panni della guardia del corpo di Tony Stark anche nel prossimo cinecomic diretto dai fratelli Russo, che arriverà nelle sale cinematografiche internazionali nella primavera del 2018.

Stando a quanto dichiarato da Jon Favreau allo show di Jimmy Kimmel, questa possibilità è molto alta. Favreau, presente allo show di Kimmel per promuovere Spider-Man: Homecoming ha risposto così alla domanda del presentatore sui suoi piani futuri.

"Non so quanta libertà abbia di parlare, però posso dirti che sarò ad Atlanta durante le riprese di Avengers. Non so cosa accadrà! Hai toccato una questione interessante!"

Considerando che le riprese del film sono terminate da poco è difficile comprendere a cosa si riferisse Favreau ma una presenza nel film potrebbe essere possibile.