Happy End: trailer ufficiale per il nuovo film di Michael Haneke

Dopo essere stato presentato in concorso all’ultimo Festival di Cannes, Les Films du Losange ha diffuso il primo trailer ufficiale di, ultimo film di

Scritto e diretto dal regista austriaco, il film – ambientato a Calais – immerge i suoi personaggi nel pieno della crisi dei rifugiati, che invadono le strade della città portuale in attesa di poter attraversare l’Eurotunnel. Nelle vicinanze, in una magione borghese, si dipanano le vicende di una ricca famiglia, tra ambizioni velleitarie, menzogne, rabbia, frustrazione e fantasie morbose. Happy End, che come avrete capito presenta temi e personaggi affini a tutta la filmografia di Haneke, è stato accolto in maniera generalmente positiva dalla critica presente al festival.

Nel cast del film troviamo, come nel precedente Amour, Jean-Louis Trintignant e Isabelle Huppert, oltre a Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin, Franz Rogowski, Laura Verlinden e Toby Jones. La data d’uscita nelle sale francesi è fissata al 4 ottobre 2017. Nessuna menzione per una data italiana né americana del film.