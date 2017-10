Hangman: trailer per il nuovo thriller con Al Pacino

Saban Films ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, il nuovo thriller con protagonistae diretto da

“Non voglio vederli morire per ciò che ho fatto io”. Così recita il trailer del thriller, che vede Pacino nei panni del detective della omicidi Ray Archer e Karl Urban (Star Trek, Thor: Ragnarok) in quelli del suo partrner e consulente criminale. La loro missione è quella di fermare un serial killer che sta ingaggiando una versione al contrario del gioco per bambini dell’impiccato. Nel cast è presente anche Brittany Snow nei panni della giornalista Christi Davies.

Scritto da Michael Caissie, Charles Huttinger e Phil Hawkins, il film è prodotto da Martin e Jonathan Saba. Saban Films e Lionsgate distribuiranno il film in Ultra VOD il 24 novembre 2017 e al cinema il 22 dicembre successivo.