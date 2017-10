Hang Ups: David Tennant e Richard E. Grant nel remake di Web Therapy

si sono uniti al cast di attori che comparirà in, dark comedy di Channel 4 e remake di, serie Showtime nominata agli Emmy.

La versione britannica della miniserie sarà composta da sei parti e il protagonista sarà Stephen Mangan (Episodes) nei panni di Richard Pitt, un terapeuta che inizia a curare i propri pazienti via webcam. Nel cast appariranno anche Jessica Hynes (W1A), Katherine Parkinson (Humans), Karl Theobald (Alan Partridge), Arsher Ali (Line Of Duty), Celia Imrie (The Best Exotic Marigold Hotel) e Paul Ritter (Friday Night Dinner).

Diretta da Robert Delamere e co-scritta da quest’ultimo con lo stesso Mangan, Hang Ups andrà in onda su Channel 4 nel corso del 2018.