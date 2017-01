Han Solo: Woody Harrelson potrebbe essere il mentore

Secondo quanto riportano alcuni media americani,sarebbe stato scelto da LucasFilm e dalla Disney per entrare nel cast dello spin-off cinematografico dedicato a, per interpretare il mentore del giovane avventuriero, interpretato da. Al momento non non ci sono ancora delle conferme ufficiali.

Han Solo racconterà come il giovane ladro e avventuriero è diventato uno dei personaggi più importanti nella narrazione della prima trilogia della saga creata da George Lucas, quando egli incontra Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi nella cantina di Mos Eisley.

Diretto da Phil Lord e Chris Miller, Han Solo vedrà nel cast, oltre al giovane Alden Ehrenreich che vestirà i panni del personaggio entrato nella storia del cinema grazie a Harrison Ford, anche Emilia Clarke e Donald Glover nei panni del giovane Lando Calrissian. Confermata inoltre nel film la presenza del fidato amico di Solo, Chewbacca. Come via abbiamo raccontato nelle scorse ore l'uscita del film potrebbe slittare a dicembre 2018.