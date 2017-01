Han Solo: Woody Harrelson parla del suo ruolo nel film

Da poco tempo fa parte del cast di, spin-off della saga madre Star Wars, che racconterà le gesta del giovane Han, prima che avvenga l'incontro con. Woody Harrelson è intervenuto nelle scorse ore per parlare del suo ruolo nel film, diretto dae previsto nelle sale nel 2018.

Il suo ingresso nel cast è stata una vera sorpresa ma Harrelson si esprime così sulla sua partecipazione al film e sul suo ruolo:"Sarò un mentore di Han, ma anche un po' criminale. Non credo che avrò molto trucco, quindi vedremo come si evolverà il mio look. In questi giorni incontrerò il team, chi si occupa del trucco e delle scene d'azione, parleremo di tutto."

Han Solo è diretto da Phil Lord e Chris Miller. Nel cast Alden Ehrenreich nei panni di Han Solo, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian e Woody Harrelson.