Han Solo: Woody Harrelson è entrato ufficialmente nel cast!

Laha annunciato oggi tramite un comunicato stampa sul suo sitocheè entrato ufficialmente a far parte del cast di(titolo non definitivo del film), il secondo spin-off facente parte dell’universo espanso di

"Non potremmo essere più felici di lavorare con un artista con la profondità e la varietà espressiva di Woody," hanno annunciato nel comunicato i registi Phil Lord e Christopher Miller. "La sua capacità di infondere umorismo e pathos, spesso nello stesso ruolo, è davvero unica." E hanno aggiunto, con fare ironico: "È anche molto bravo a ping pong."

Il ruolo di Woody Harrelson e il titolo del film rimangono avvolti nel mistero, ma si vocifera che l’attore interpreterà una sorta di mentore per il giovane Han Solo, interpretato in questo film da Alden Ehrenreich. Harrelson si unisce a un cast che comprende Donald Glover nei panni di Lando Calrissian ed Emilia Clarke nel ruolo di una protagonista femminile ancora senza nome.

Dopo il successo di Rogue One: A Star Wars Story, il primo film indipendente dell’epopea stellare per antonomasia, Han Solo racconterà una nuova storia al di fuori del nucleo famigliare degli Skywalker. Ambientato tra Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith e l'originale film di Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza, seguirà le vicende che portarono alla nascita della leggenda del contrabbandiere spaziale interpretato originariamente da Harrison Ford.

La carriera di Harrelson ha attraversato cinque decenni, a partire dalla fine degli anni '70. Più recentemente, è divenuto conosciuto per il suo ruolo di Haymitch nei film di The Hunger Games, dove ha interpretato anche qui il ruolo di un mentore, nei panni del detective Marty Hart in True Detective, e lo vedremo alla fine di quest'anno in diversi film, tra cui War for the Planet of the Apes, nel ruolo del cattivo principale.

Han Solo inizierà le riprese nel mese di febbraio, e la sua data di uscita ufficiale è attualmente fissata per un generico 2018.