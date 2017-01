Han Solo: Woody Harrelson conferma il nome del suo personaggio?

Fin da quando è stata annunciata la sua aggiunta al cast, i fan hanno speculato sul ruolo dinel nuovo spin-off didedicato ad, ma ora l'attore sembra avere indicato il nome del suo personaggio durante un’intervista della rivista settimanale

Quando è stato annunciato ufficialmente che Woody Harrelson si era unito al cast per girare il film di Phil Lord e Chris Miller sulle origini di Han Solo, ci è stato detto che avrebbe interpretato il mentore dell’aspirante contrabbandiere, dopodiché Harrelson stesso ha rivelato che il suo personaggio sarebbe stato un criminale. Queste due informazioni, messe insieme, hanno portato molti a speculare sul fatto che l'attore di Hunger Games avrebbe interpretato Garris Shrike, e ora sembra proprio che avessero ragione.

Durante un'intervista con Variety, a Woody Harrelson è stato chiesto direttamente se stava per interpretare Shrike, e, dopo qualche considerazione, l’attore ha apparentemente deciso di confermarlo.

Garris Shrike fu creato nel 1997 nel romanzo facente parte del vecchio Expanded Universe di Star Wars intitolato The Paradise Snare, ora regredito a materiale Legends come molte altre opere antecedenti l’acquisizione Disney. Anche se il personaggio era davvero una specie di maestro per l’orfano Han Solo, insegnandogli a volare e eccellere dell’arte del contrabbando, si rivelò anche un mentore spietato e ingrato con il giovane, il che li portò in conflitto tra loro, fino ad arrivare a un confronto finale che si risolse nella morte di Shrike.

Naturalmente non sappiamo quanto di questa storia farà parte del film che vedremo al cinema, ma possiamo supporre che nella costruzione del fragile rapporto tra Shrike e Solo verranno utilizzati almeno alcuni elementi del libro.

Kathleen Kennedy e Allison Shearmur sono i produttori del film stand-alone sul giovane Han Solo, che inizierà la produzione molto presto ed è attualmente previsto per uscire nei cinema il 25 maggio 2018.