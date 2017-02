Han Solo: Thandie Newton in lizza

Nuovo potenziale ingresso nel cast dello spin-off didedicato al giovane. Il The Hollywood Reporter svela che l'attriceè in lizza per unirsi al cast della pellicola.

Il suo ruolo sarebbe avvolto nel più totale mistero al momento. Alden Ehrenreich interpreterà Han Solo nel film e sarà affiancato non solo dal fido Chewbacca ma anche da Donald Glover nei panni di un giovane Lando Calrissian. Nel film vedremo anche Woody Harrelson, Emilia Clarke e Phoebe Waller-Bridge.

Lawrence Kasdan e Jon Kasdan hanno firmato la sceneggiatura di questo nuovo spin-off che sarà diretto da Phil Lord & Chris Miller. Arriverà nei cinema distribuito dalla Walt Disney Pictures il 25 maggio 2018.