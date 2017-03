Han Solo spin-off, Woody Harrelson rivela il nome del suo personaggio

L'inizio delle riprese è ormai cominciato e l'attesa nei fan cresce in modo esponenziale per vedere del nuovo materiale di, secondo spin-off della saga diretto da, ma nel frattempoè intervenuto nuovamente a parlare del progetto.

Così, se ieri ha dichiarato che il film con protagonista Alden Ehrenreich potrebbe essere complessivamente il migliore della saga finora, oggi l'attore ha rivelato durante un'ospitata da Jimmy Fallon il nome del suo personaggio, che sappiamo essere il mentore di Han Solo.



Insistenti rumor volevano recentemente Harrelson interpretare il contrabbandiere Garris Shrike, presentato nel romanzo dell'Universo Espanso "The Paradise Snare", ma durante l'intervista al Tonight Show l'attore ha confermato che sì, sarà un mentore per Han, ma che no, non si tratterà di Shrike.



Queste infatti le sue dichiarazioni: «Nel film interpreterò un personaggio di nome Beckett, una sorta di criminale che fungerà da figura quasi paterna e mentore per Han. Sarò sul set fino alla fine di luglio». Nel cast del film figureranno anche Donald Glover, Emilia Clarke e Michael K. Williams, per un'uscita prevista nelle sale il 25 maggio 2018.



Ecco il video dell'intervista: