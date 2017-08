Han Solo spin-off, Woody Harrelson: "Forse il film più divertente di Star Wars"

Dopo un paio di settimane di stallo, adesso che le riprese dello spin-off su Han Solo sono ripartite sotto la guida di Ron Howard , continuano incessanti gli aggiornamenti via social e le curiosità, e oggi a parlare del film è tornato anche

Nel secondo film antologico della saga, l'attore vestirà -come sappiamo- i panni di un certo Beckett, descritto come un personaggio tra il mentore e il contrabbandiere per il giovane Han, interpretato invece da Alden Ehrenreich.



Intervistato così da Entertainment Tonight, Harrelson ha avuto modo di discutere del tono del progetto, che sarà molto più vicino alla commedia, essendo poi anche Han uno dei personaggio più ironici e sarcastici dell'intero franchise. Queste le sue parole: "Alden è davvero un attore pazzesco e un grande ragazzo, con un innato senso dell'umorismo. Credo che molta ironia traspare proprio da quello che sta facendo. Credo seriamente che questo potrebbe essere il film di Star Wars più divertente dell'intero franchise".



Han Solo vedrà nel cast anche Emilia Clarke e Donald Glover, per un'uscita prevista nelle sale il 23 maggio 2018.