Han Solo spin-off: Woody Harrelson conferma il "titolo momentaneo" del film

Il cambio al vertice dello spin-off di Han Solo è durato poche settimane, con una ripresa della produzione velocissima e l'arrivo di Ron Howard alla regia, anche se al momento non si conosce ancora il titolo ufficiale dell'atteso progetto con protagonista

Durante il tour promozionale di The War - Il pianeta delle scimmie, dove interpreta Il Colonnello, Woody Harrelson è però stato ospite del The Late Show with Stephen Colbert, confermando che il titolo momentaneo del film è semplicemente "Solo", nome che potrebbe essere anche lasciato tale e divenire ufficiale.



Chiedendo dettagli sullo spin-off, Colbert ha infatti mostrato una foto condivisa recentemente via social da Harrelson, dove indossava una maglietta proprio con il titolo Solo. Il presentatore ha così domandato se si trattasse del titolo ufficiale, e l'attore ha risposto: «Adesso come adesso, è il titolo temporaneo del film». Ovviamente la star non si è potuta sbottonare poi molto su ulteriori particolari inerenti la trama, rivelando in aggiunta solo la natura criminale del suo personaggio, una sorta di mentore per Han Solo di nome Beckett.



Solo o Han Solo spin-off vedrà nel cast anche Donald Glover ed Emilia Clarke, per un'uscita prevista nelle sale il 25 maggio 2018.