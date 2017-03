Han Solo spin-off, parla Woody Harrelson: «Forse il miglior film della saga!»

Dopo l'enorme successo di, la Disney si sta muovendo velocemente per confezionare conun prodotto che possa avere lo stesso riscontro di critica e pubblico.

Sappiamo al momento che la storia del film racconterà le origini di Han, interpretato nelle sua versione più giovane da Alden Ehrenreich. Al suo fianco troveremo, tra gli altri, anche Woody Harrelson nei panni di un mentore, ed proprio l'attore a parlare oggi con Collider del grandioso lavoro che stanno svolgendo i registi Phil Lord e Chris Miller con questo secondo spin-off antologico.



Harrelson spiega infatti: «Sono grandi. Sapete, ogni film è tanto valido quanto lo è il suo regista, o in questo caso registi, ma ho come il sospetto che guardando indietro a tutti gli altri film della saga sì, c'è un sacco di roba buona e si trovano molte scene memorabili, ma paragonandoli per recitazione, scrittura o regia a questo, potrebbero risultare addirittura inferiori. Qui abbiamo grandi registi, una grande sceneggiatura e grandi attori, e sono fiducioso nel credere che gireremo il miglior film del franchise».



Harrelson non è comunque il primo ad elogiare il lavoro di Lord e Miller, perché pochi giorni fa anche il regista di Rogue One, Gareth Edwards, ha espresso parole molto positive sull'operato dei colleghi, ammettendo anche di essere "un po' geloso di quello che sono riusciti a fare".



Han Solo: A Star Wars Story vede nel cast anche Emilia Clarke, Donald Glover e Michael K. Williams, per un'uscita prevista nelle sale il 25 maggio 2018.