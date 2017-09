Han Solo spin-off: il Millennium Falcon avrà un look differente nel film?

Procedono le riprese aggiuntive dell'atteso e travagliato spin-off dedicato ad Han Solo , diretto adesso dae con protagonistinei panni di due più giovani, ma insieme a loro tornerà anchee il, l'iconica nave della saga.

Il fatto è che, stando a un ultimo podcast rilasciato su MakingStarWars, sembra proprio che il Millennium Falcon non sarà proprio identico a come lo conosciamo. Ecco quanto rivelato sul "pezzo di ferraglia più veloce dell'Universo" dal sito: «Nel film, il Falcon sarà nuovo di zecca e di proprietà di Lando. Ha dei dettagli blu lungo tutta la carrozzeria, su di una base verniciata di bianco. L'altro particolare interessante è che vedremo finalmente il Falcon compiere il suo dovere con il trasporto cargo. Ci sarà quindi una sorta di gancio nella parte frontale della forcella della nave che sarà allungato e manovrato. Sembra senza soluzione di continuiutà, ma può anche distaccarsi per abbandonare un carico di spezie di contrabbando se gli intrusi Imperiali diventano pressanti. Il centro della nave consente l'accesso al cargo».



Proprio il gancio nella parte anteriore potrebbe modificarne l'aspetto estetico, e con un diverso lavoro di verniciatura, ovviamente, potrebbe sembrare una nave quasi differente. Vi ricordiamo che Han Solo vedrà nel cast anche Emilia Clarke, Woody Harrelson e Paul Bettany, per un'uscita prevista nelle sale il 23 maggio 2018.