Han Solo spin-off: l'abitacolo di una Speeder Car nella nuova foto dal set

Continuano i reshoot dell'atteso e travagliato spin-off dedicato ad Han Solo e adesso diretto da, che in questi ultimi giorni ha postato via social una nuova foto dal set che ci mostra una nuova occhiata alledel film con protagonista

Nella foto in bianco e nero che potete vedere in calce, infatti, viene immortalato l'abitacolo di quella che potrebbe essere la Speeder Car del giovane Han, dato che la figura seduta al posto di guida del veicolo dovrebbe poprio essere il protagonista.



Il dettaglio che dovrebbe convincerci di questa ipotesi sono i guanti, gli stessi identici e iconici indossati da Harrison Ford nella trilogia originale. Ormai è la seconda foto condivisa da Ron Howard che ci regala un'occhiata a Ehrenreich nei panni del personaggio, e magari tutto potrebbe funzionare come anticipazione a una vera e propria foto ufficiale del protagonista.



Han Solo vedrà nel cast anche Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson e Paul Bettany, per un'uscita prevista nelle sale il 23 maggio 2018.