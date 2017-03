Han Solo spin-off: Gareth Edwards spiega quanto sarà differente da Rogue One

Mentreha in parte stabilito con il suoil tono e i personaggi che vedremo nel prosieguo della saga principale, un discorso diverso vale invece per i film antologici del franchise, che dopocontinueranno con, in uscita nel 2018.

Parlando così delle differenze tra Rogue One e il film di Phil Lord e Chris Miller con protagonista Alden Ehrenreich nei panni di un giovane Han, il regista Gareth Edwards ha spiegato ai microfoni dell'evento Empire Film Awards: «Lord e Miller sono filmmaker meravigliosi. Sono davvero entusiasta del loro lavoro. Sarà un film completamente diverso da Rogue One. Credo che abbiano accettato un duro lavoro, perché tra tutti i film in programma questo su Han Solo è una vera sfida, e personalmente non so nemmeno se avrei avuto le palle di farlo».



Edwards ha poi continuato: «Hanno davvero buon gusto. Intravedi alcune cose -o almeno ci provi- su ciò che riguarda anche te. E tutto ciò che sono riuscito a vedere mi ha reso davvero geloso». Il regista, ovviamente, ha accesso ai set ed è a conoscenza di varie minuzie sconosciute anche alla stampa più informata.



Han Solo: A Star Wars Story vede nel cast anche Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson e Michael K. Williams, per un'uscita prevista nelle sale il 25 maggio 2018.