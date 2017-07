Han Solo - Spencer Wilding si unisce al cast: Significa forse che...?

fa ufficialmente parte del film, ancora senza titolo, su Han Solo , diretto dal regista premio Oscar

Secondo diverse fonti, Spencer Wilding (che ha interpretato Darth Vader in Rogue One: A Star Wars Story) è stato messo sotto contratto anche per il nuovo film su Han Solo, attualmente in produzione. Interpreterà di nuovo il villain più iconico della storia del cinema?

Da quando il film antologico su Han Solo è stato annunciato, nel 2015, i fan hanno speculato sulla possibilità che Darth Vader potesse apparire nella pellicola. Il film è ambientato prima degli eventi della trilogia del 1977 (Una Nuova Speranza), dunque di certo Vader è in giro in quel periodo. Anche se è un mistero come possa inserirsi il suo personaggio in questa particolare narrazione.

Probabilmente, avendo scritturato l'attore che lo interpreta, la Disney e la Lucasfilm potrebbero aver trovato il modo... Forse.

Spencer Wilding doveva fare un'apparizione al Fandom Fest, in Kentucky, ma ha dovuto cancellare il programma per "filmare l'ultimo film di Star Wars". Notizie certe non ce en sono, ma l'unico film attualmente in lavorazione è proprio questo su Han Solo, dunque viene naturale pensare che sia questa la pellicola a cui deve prendere parte.

Che interpreti allora un altro personaggio?

La cosa certa, per adesso, è che il film su Han Solo uscirà, come previsto, il 25 maggio del 2018.