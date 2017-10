Han Solo RUMOR: sono usciti online possibili dettagli sul film dedicato ad Han!

Il film su Han Solo sta progredendo: grazie al lavoro dila produzione è sulla via della conclusione ma, come spesso accade, iniziano a girare voci sui dettagli del film. Chi vuole proseguire la lettura è avvisato.

Sebbene non ci siano certezze riguardo la veridicità della notizia - come detto sono dei rumor che hanno iniziato a circolare online - pare che siano stati in qualche modo rivelate alcune location (pianeti), e dettagli della trama.

Gli attori interpreti del film hanno praticamente (quasi) tutti finito di girare. C'è stato qualche ritorno per concludere delle scene, come postato online dal regista, Howard, ma il lavoro dovrebbe essere quasi concluso.

Al momento c'è tantissima attesa per l'uscita dell'ottavo episodio della saga "madre" Star Wars: Gli Ultimi Jedi, che esce in Italia il 13 dicembre prossimo e nuovi dettagli sembrano emergere dai meandri della galassia lontana, lontana...

Secondo Making Star Wars, nel film di Han Solo vedremo almeno cinque pianeti: Corellia, Kessel, Iridium, Savareen e Vandor. I nomi dei primi girano online da parecchio tempo e Howard potrebbe anche aver confermato Kessel in uno dei suoi innumerevoli post social; Corellia, casa di Han dovrebbe esserci per forza di cose e, per quanto riguarda gli altri sono solo voci che girano. Iridium e Savareen sono nomi che circolano nel materiale esterno ai film e Vandor fa parte del sistema Coruscant nel vecchio Expanded Universe. Making Star Wars specifica che questo posto potrebbe chiamarsi Fondor, e appare in Battlefront II.

Per quanto riguarda la trama si presuppone che invece sia un excursus su Han che inizialmente era un pilota (gare) e poi, successivamente, si unisce all'Impero con il suo mentore (Woody Harrelson). Tutto ok finché un giorno lui si rifiuta di fare "qualcosa di malvagio" e viene spedito a Kessel come punizione. E' lì che incontrerà Chewbacca e libererà il "tappeto che cammina" e, forse altri Wookiee. Poi saranno introdotti Lando Clarissian e il Millennium Falcon.

Vi sembra una trama ragionevole? Se sia vera o meno non lo sappiamo ancora.

Diteci cosa pensate nei commenti qui sotto!