Han Solo: la Rotta di Kessel rivelata da Ron Howard in una foto su Twitter?

continua ad essere molto attivo sui social e spesso regala ai fan qualche dettaglio in più Han Solo: A Star Wars Story , spin-off della saga madre creata da George Lucas, connei panni del personaggio che divenne grande grazie a. L'uscita del film è prevista per maggio 2018 e Howard è subentrato in corsa.

Il premio Oscar ha sostituito Phil Lord e Chris Miller al timone del film e dopo aver informato della partecipazione di Paul Bettany alla pellicola, ha diffuso una nuova foto che sembrerebbe ritrarre la Rotta di Kessel.

L'ingresso di una specie di cava con la scritta "Spicey?"potrebbe far presupporre che si tratti proprio di quella Rotta di cui Solo parla spesso, vantandosi di aver fatto volare il Millennium Falcon in quella direzione, una via interspaziale usata dai contrabbandieri, in meno di 12 parsec.

Il cast di Han Solo: A Star Wars Story comprende anche Thandie Newton, Donald Glover e Woody Harrelson.