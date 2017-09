Han Solo: Ron Howard torna a regalarci un'immagine dal set!

, il regista che ha preso il timone in corso d'opera del film su Han Solo , ha postato una nuova immagine via Twitter di una delle scene che sta girando sul set.

E aggiunge alla caption del tweet, che il momento delle riprese riguarda un periodo "pericoloso e disperato" per la galassia lontana, lontana...

Nel cast del film su Han solo troviamo Alden Ehrenreich nei panni di Han, Donald Glover nei panni di Lando Calrissian, Joonas Suotamo nei panni di Chewbacca, Woody Harrelson interpreta il mentore di Han, un uomo di nome Beckett, e poi ci sono Emilia Clarke, Thandie Newton e Phoebe Waller-Bridge.

Dopo l'uscita di scena di Phil Lord e Christopher Miller, la Lucasfilm ha assunto Ron Howard (A Beautiful Mind, Il Codice Da Vinci) per sostituirli e portare a termine il progetto come inizialmente concepito dagli sceneggiatori, con in quali i due registi incaricati in precedenza, avevano delle divergenze creative.

Il film su Han Solo arriva in sala il 25 maggio 2018 (USA).