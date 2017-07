Han Solo: Ron Howard posta un'immagine dall'armadio dei costumi di scena!

ama i social e i social lo amano, soprattutto ora che è al timone dello standalone ancora senza titolo su Han Solo . Stavolta posta un'immagine di un costume di scena e ci stuzzica chiedendoci di chi crediamo possa essere il vestito.

Insomma, fuori dal set il regista si sta divertendo parecchio a stuzzicare i fan, postando via, via pezzetti dell'atteso e chiacchierato spin-off.

Nella caption Howard scrive:

"can you guess whose closet this is? #UntitledHanSoloMovie

di chi è questo? Indovinate! #UntitledHanSoloMovie "

Di certo non è il costume di Han Solo. Lando Calrissian al contrario, essendo invece uno dei giocatori d'azzardo più stilosi della galassia lontana, lontana, potrebbe essere il proprietario del colorato indumento, voi che ne dite?

Il 25 maggio 2018 non è poi così lontano...