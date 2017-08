Han Solo: Ron Howard mostra una discarica di Podracer nei nuovi video dal set

Procedono le riprese del travagliato spin-off dedicato ad Han Solo , e in attesa di materiale e di un titolo ufficiale ecco che oggiha condiviso via Twitter due nuovi video dal set del secondo film antologico di Star Wars con protagonista

Questa volta, però, non possiamo ammirare di sfuggita Donald Glover o il protagonista nei panni del giovane Han, perché nel filmato ci viene mostrata quella che sembra essere una discarica di Podracer. È infatti possibile osservare giganteschi oggetti meccanici che somigliano in tutto e per tutto a motori pod, e inoltre lo stesso Howard scrive in didascalia: "Dove i vecchi speeders vanno a morire". Nessun dubbio, quindi, sulla location.



Lo spin-off ancora senza nome di Han Solo vedrà nel cast anche Emilia Clarke, Woody Harrelson, Joonas Suotamo, Thandie Newton, Michael K. Williams e Phoebe Waller-Bridge, per un'uscita prevista nelle sale il 23 maggio 2018.