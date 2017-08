Han Solo - Ron Howard ci mostra un nuovo personaggio direttamente dal set!

, attivissimo sui social, posta un'immagine dal set della pellicola ancora senza titolo su Han Solo . Date un'occhiata al suo post Instagram!

Al contrario di ciò che avviene in tutti i film che riguardano l'universo di Star Wars - blindatissimo - e altre produzioni Disney - vedi MCU - Ron Howard è piuttosto prolifico in fatto di aggiornamenti dal dietro le quinte.

Stavolta ci mostra un nuovo personaggio, un alieno mai visto finora. Una creatura strana che siede in fondo, in un angolo. L'alieno sembra avere grandi mani e indossa quello che presumibilmente è un elmetto o qualcosa di simile, ma non si vede benissimo e dunque non sappiamo se sia qualcosa che serve alla creatura per respirare oppure se può farne a meno.

Da quando Howard ha assunto la regia dello spinoff senza titolo su Han Solo abbiamo visto un bel po' del suo lavoro sul set, anche se, naturalmente, non ci sono stati spoiler importanti.

Han Solo, che vede nel cast Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo, uscirà in sala il 25 maggio 2018.