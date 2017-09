Han Solo - Ron Howard e... "L'oscuro, nuovo angolo della Galassia di Star Wars!"

La nuova pellicola dell'dedicata ad Han Solo e diretta da, mostrerà agli spettatori, un angolo lontano e oscuro della Galassia, lontana, lontana... E' lo stesso regista a dirlo su Twitter!

Da quando ha preso il comando del film su Han Solo, Ron Howard non ha risparmiato l'invio di dettagli ai fan, sul lavoro che sta portando avanti all'interno dell'Universo Galattico Disney/Lucasfilm.

Nell'ultimo Tweet che ha postato, Howard ha dato un piccolo accenno riguardo quello che potrebbe essere il tono del film in questione, rivelando un dettaglio sull'anticipato e atteso spinoff della Saga di Guerre Stellari.

Ecco la caption:

Ron Howard ✔ @RealRonHoward

Behind the scenes in a dark and strange new corner of the Galaxy #UntitledHanSoloMovie

6:10 PM - Sep 5, 2017

Dietro le quinte in un'oscura e strana nuova parte della Galassia #UntitledHanSoloMovie

Non che dica molto, alla fine, ma chissà cosa significa questa scelta di parole, in particolare la questione dell'"oscura"... Insomma, forse potrebbe rivelare che il film non sarà poi leggero come inizialmente è stato pensato? Chissà, ai posteri l'ardua sentenza.

