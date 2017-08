Han Solo: Ron Howard è convinto che sarà un grande film

Il regista premio Oscar Ron Howard , subentrato a Phil Lord e Chris Miller alla regia dello spin-off di Star Wars,, ha rilasciato alcune belle dichiarazioni sul film, probabilmente le più importanti da quando ha preso le redini del progetto in seguito all'allontanamento della coppia di registi di The LEGO Movie.

Da quando ha preso il comando del film Ron Howard è sempre stato molto conciso nelle dichiarazioni, affidandosi sopratutto ai social network per aggiornare i fan sul lavoro, attraverso immagini dal set o alcuni dettagli come il costume di Lando Calrissian (Donald Glover).

Qualche ora fa però il regista ha rilasciato alcune dichiarazioni a The Hollywood Reporter, elogiando il film che sta per prendere forma:"Uno script fantastico, un grande cast e una fantastica esperienza creativa. Grandi personaggi, un grande sceneggiatore e attori che vivono davvero i loro ruoli. Un cast giovane e incredibilmente forte, sono persone intelligenti e divertenti, che amano i loro personaggi. Sta nascendo qualcosa di molto divertente."

Ovviamente Howard non ha svelato nulla della trama e del film ma si è soffermato sullo script che sembra fosse lo snodo cruciale e la causa del licenziamento di Lord e Miller, i quali lasciavano improvvisare troppo gli attori e si prendevano delle libertà creative non concesse.