Han Solo: Paul Bettany si unisce al cast dello spin-off diretto da Ron Howard

Mentre i reshoot dell'atteso e travagliato spin-off su Han Solo dovrebbero terminare entro le prossime settimane, sembra che il film diretto dae con protagonistaabbia aggiunto un nuovo attore tra le proprie fila, davvero last minute.

Stiamo parlando di Paul Bettany, visto ultimamente nei panni di Visione nei cinecomic Marvel e attualmente impegnato anche sul set di Avengers 4. A condividere la notizia via Twitter ci ha pensato direttamente il regista, postando una foto che lo ritrae proprio insieme all'attore, tra l'altro in quello che sembra proprio il suo costume di scena.



Il ruolo che interpreterà non è chiaro, ma Variety riporta che Bettany dovrebbe sostituire in qualche modo il personaggio di Michael K. Williams, che ha dovuto abbandonare il progetto a causa del suo impegno sul set del dramma autobiografico The Red Sea Diving Resort.



Han Solo: A Star Wars Story vedrà nel cast anche Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover, Thandie Newton, Warwick Davis, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo, per un'uscita prevista nelle sale il 23 maggio 2018.