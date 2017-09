Han Solo - Paul Bettany ha concluso con la sua parte di riprese del film!

ha ufficialmente finito il lavoro sul set del film, diretto dasu Han Solo . Le scene che l'attore doveva girare per l'universo Star Wars sono finite.

Il veterano MCU Paul Bettany e Ron Howard, sono ufficialmente alla terza collaborazione con Han Solo, dopo A Beautiful Mind e Il Codice Da Vinci.

A rivelare che la collaborazione allo spinoff su Han Solo si è conclusa, è lo stesso regista, Ron Howard, che ha scritto su Twitter, come è solito fare, postando anche una foto di sé e del suo amico e collega Bettany:

Had to say goodbye to my friend @Paul_Bettany today. Another terrific performance from a world class talent.

Ho dovuto salutare il mio amico @Paul_Bettany oggi. Un'altra interpretazione straordinaria di un talento di prima classe.

Anche se non sappiamo ancora esattamente un granché della pellicola su Han Solo, di certo gli aggiornamenti non mancano e, quello che si evince da questa caption, è che di certo i due hanno un bel rapporto di amicizia e stima reciproca.

Che ne pensate? Credete che il film su Han Solo, adesso che è stato preso in "custodia" dalle sapienti mani di Howard sarà un buon prodotto? Ditecelo nei commenti!