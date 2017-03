Han Solo: Michael K. Williams si aggiunge al cast

Nuovo ingresso - a sorpresa, in realtà - nel già nutrito cast del prossimo spin-off didedicato al giovane. Variety conferma che l'acclamato attoreè salito a bordo del progetto.

Non è chiaro il ruolo che rivestirà l'acclamato attore di The Wire e Boardwalk Empire, almeno al momento. La pellicola sarà incentrata sulla giovinezza di Han Solo, il suo incontro con l'amico Chewbacca e con altri personaggi iconici del franchise, come Lando Calrissian.

Le riprese sono partite da poco per la regia di Phil Lord e Chris Miller, su una sceneggiatura firmata da Lawrence & Jon Kasdan. La produzione è affidata a Kathleen Kennedy, Allison Shearmur, Simon Emanuel, Kiri Hart, Susan Towner e Will Allegra; Lawrence Kasdan e Jason McGatlin saranno i produttori esecutivi.

Alden Ehrenreich darà il volto ad Han Solo mentre Donald Glover a Lando; nel cast vedremo anche Emilia Clarke, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Woody Harrelson mentre Joonas Suotamo sarà Chewbacca.

Il film uscirà a maggio 2018.