Han Solo: l'uscita del film potrebbe slittare a dicembre 2018

Secondo quanto riporta, potrebbe subire uno slittamento la release di, spin-off dedicato al personaggio divenuto leggenda grazie all'interpretazione dinella saga di Guerre Stellari. Per il momento si tratta solamente di un rumor e non ci sono conferme ufficiali anche se potrebbe diventare presto realtà.

Del resto anche Il Risveglio della Forza subì uno slittamento di qualche mese, passando dall'uscita prevista in estate al mese di dicembre. Mese che è stato poi confermato anche per l'uscita di Rogue One: A Star Wars Story.

Secondo MakingStarWars, anche se manca ancora la conferma di LucasFilm e Disney, all'interno dello studio ci sarebbero delle discussioni sull'eventuale possibilità di far uscire il film nel periodo pre-natalizio, come i due precedenti, e la nuova data potrebbe essere il 13 dicembre 2018, invece del 25 maggio 2018.

Lo stesso sito sottolinea inoltre come finora la campagna promozionale non faccia riferimento al mese di maggio 2018 ma a un generico periodo di quell'anno. Le riprese di Han Solo, che vedranno il giovane Alden Ehrenreich protagonista, cominceranno a febbraio.