Han Solo: il fratello di Ron Howard, Clint, apparirà in un cameo!

ha appena aggiunto un membro al cast dello spinoff - ancora senza titolo - di, su Han Solo Lo ha confermato in un tweet di risposta a un fan, guardate!

Clint Howard ha alle spalle più di cinquant'anni anni di carriera e ha lavorato in più di 200 film e show televisivi, molti dei quali diretti proprio da Ron. Ha cominciato quando è iniziata anche la carriera alla regia del fratello, per il quale ha recitato in Eat My Dust! del 1976; è poi apparso in Night Shift, Cocoon, Splash, Parenthood, Far and Away, The Paper, Apollo 13, EdTV, Il Grinch, Cinderella Man e Frost/Nixon.

La notizia arriva come sempre via social e in un tweet, alla domanda di un fan che recitava:

"Ti prego, dimmi che hai un ruolo per Clint!"

il regista ha risposto

"Non resterai deluso!"

Ecco le caption, i tweet li trovate in basso:

Replying to @RealRonHoward @IndianaJedi

Please tell me you have a role for Clint.

Ron Howard ✔ @RealRonHoward

You won't be disappointed

Naturalmente, considerate tutte le volte che i due hanno lavorato insieme, non arriva come una sorpresa l'aggiunta di Clint Howard al cast, ma insomma, adesso sarà interessante scoprire in che ruolo lo vedremo!