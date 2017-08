Han Solo: Donald Glover parla del licenziamento di Phil Lord & Chris Miller

Mentre il mondo sta aspettando l'uscita dia Natale, il prossimo anno arriverà nei cinema anche lo spin-off sul giovaneche, come saprete, ha riscontrato numerosi problemi dietro le quinte.

Phil Lord & Chris Miller sono stati licenziati dalla Lucasfilm in seguito a 'divergenze creative', ed a loro è subentrato Ron Howard. Parlandone in un'intervista, l'interprete del giovane Lando, Donald Glover, ha spiegato: "Ron è una leggenda e sa esattamente quel che fa... ma Phil e Chris sono quelli che ci hanno ingaggiato, quindi ti senti un po' come 'so che non sarei stato la tua prima scelta'.". "Onestamente, non so cosa sia accaduto" continua "Sono come un bambino nel bel mezzo di un divorzio, il figlio più piccolo. Quello più grande ti dice 'sappiamo cosa è accaduto ma non te lo diremo'" conclude l'attore.

Infine l'attore concede un divertente aneddoto sul suo incontro con l'attore originale della trilogia, Billy Dee Williams, in cui gli ha esposto numerose idee riguardo il personaggio e l'unica risposta che ha ottenuto è stata "non so che dirti, sii semplicemente affascinante".