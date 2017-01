Han Solo: Donald Glover parla del giovane Lando Calrissian

Reduce dalla doppia vittoria ai Golden Globes, dove si è aggiudicato il premio al miglior attore per Atlanta e come creatore della serie,è tornato a parlare del suo imminente impegno nel secondo film spin-off di Star Wars, dopo, dedicato a, nel quale sarà un giovane

Donald Glover, a margine dei Globes, ha raccontato:"Credo che non mangerò più nulla di gustoso per il resto della mia vita. Lando per me è qualcosa di grosso, il primo giocattolo che io abbia mai avuto. Quando ti capita qualcosa di così iconico e la gente mostra una simile attenzione è tutto più difficile perchè vuoi ripagare la fiducia. Tuttavia quello che puoi fare è solamente cercare di essere all'altezza a modo tuo. Io voglio solo divertirmi e i registi, Phil Lord e Chris Miller, sono fantastici. E amo anche il tizio che interpreta Han, spero di spassarmela."

L'inizio delle riprese del film sarà a febbraio mentre l'uscita dovrebbe essere slittata a dicembre 2018, dopo un'iniziale data prevista nell'estate dello stesso anno.

Tra le location anche le Canarie e l'Italia e nel cast di Han Solo, oltre a Glover, ci saranno anche Alden Ehrenreich nel ruolo di Han, Emilia Clarke e Woody Harrelson.