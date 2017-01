Han Solo: Donald Glover elettrizzato per il ruolo di Lando Calrissian

è una delle giovani star del momento. Vincitore di due Golden Globe per la serie tv, Glover sarà tra i protagonisti di alcune delle pellicole più attese dei prossimi due anni,, secondo spin-off di Star Wars, dedicato al leggendario personaggio interpretato nella saga madre da

Nel corso di un'intervista a Deadline, Glover ha dichiarato tutta l'adrenalina che gli trasmette il fatto di poter recitare nel ruolo di Lando Calrissian:"Lando è un grosso problema, perchè il primo giocattolo che io abbia mai avuto. E ora che ho tra le mani un ruolo così iconico è elettrizzante, anche se la prestazione poi dev'essere all'altezza. Vorrei solo divertirmi, con registi come Phil Lord e Chris Miller e un collega giovane come Alden Ehrenreich."

A The Hollywood Reporter, Glover ha confermato:"Lando è stato davvero la prima action figure che ho mai avuto, ricordo che me la regalò mio padre, avevo anche Darth Vader ma poi persi il mantello e distrussi la spada laser. Mi ricordo molto bene di Lando, era come se fosse il primo ragazzo nero nello spazio, era una cosa troppo bella."

Han Solo vedrà nel cast Alden Ehrenreich, Donald Glover, Woody Harrelson - entrato recentemente nel cast - ed Emilia Clarke.