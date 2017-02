Come ormai saprete, l'attricesi è unita al cast del prossimo spin-off didedicato ad un giovanissimo. Ora Tracking Board svela qualche dettaglio in più.

Il sito conferma che l'attrice darà forma ad un personaggio in CGI e, più in particolare, ad un droide, un po' come Alan Tudyk ha dato vita a K-2SO in Rogue One: A Star Wars Story. In maniera più importante, Tracking Board afferma che il suo personaggio sarà il primo droide rivelante di sesso femminile dell'intera saga.

Ricordiamo che il film su Han Solo sarà diretto dal duo Phil Lord & Chris Miller, da uno script firmato da Lawrence Kasdan e Jon Kasdan.