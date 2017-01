Han Solo: Cassian di Rogue One ci sarà nello spin off di Star Wars?

I protagonisti dello spin-off di Star Wars Rogue One non saranno ovviamente presenti nei capitoli futuri della saga; non è escluso però che alcuni personaggi entrino a far parte di ulteriori antologie cronologicamente antecedenti a Rogue One.

Durante il red carpet dei Golden Globe 2017 uno degli interpreti di Rogue One, Diego Luna (Cassian Andor nel film) ha lasciato in sospeso la questione. Alla domanda: "Rivedremo Cassian Andor nello spin-off su Han Solo?", ha detto "Non ho una risposta per la domanda", e sappiamo che a Hollywood le non risposte contano più delle certezze.

Nel cast al momento sono stati confermati Alden Ehrenreich nel ruolo di Han, Emilia Clarke e Woody Harrelson.

Il protagonista sarà Donald Glover, che interpreterà il giovane Lando Calrissian ma poco altro è trapelato dai Disney Studios sul film. L'inizio delle riprese è stato fissato a febbraio mentre l'uscita dovrebbe essere slittata a dicembre 2018, dopo un'iniziale data prevista nell'estate dello stesso anno.