Han Solo: Billy Dee Williams parla del suo incontro con Donald Glover!

Dopo chesono stati visti pranzare insieme la scorsa settimana, molti hanno pensato che avessero discusso del ruolo dinei panni del giovane, che vedremo nel prossimo film stand-alone di. Intervistato telefonicamente dall’ha confermato!

Ecco cosa ha potuto dire: "È un giovane molto piacevole, devo dire. Abbiamo fatto un bel pranzo e abbiamo parlato per un tempo molto lungo. Aveva delle domande su Lando. Credo che stesse facendo quello che gli attori fanno normalmente, vogliono solo scoprire quale direzione intraprendere e così raccolgono le loro informazioni. Ci siamo seduti e abbiamo parlato, e non volevo imporre la mia visione, immagino lui abbia le sue idee. È un giovane di grande talento... credo che fondamentalmente, volesse solo vedermi, incontrarmi, conoscermi un po' e capire un modo per utilizzarmi nello sviluppo del suo personaggio."

Si tratta di una grande inversione di tendenza dai commenti di Williams di settembre dello scorso anno, quando dichiarò che "... per quanto mi riguarda, direi che dovrebbero lasciar stare quel personaggio. Non credo che si possa fare più di quello che ho fatto io. Penso che questo abbia reso Lando qualcosa di molto speciale, e, se devo essere molto franco, non riesco a immaginare nessun altro nella parte."

THR ha chiesto a Williams le ragioni di queste dichiarazioni, e l'attore ha spiegato che è un po' possessivo rispetto a un ruolo che ha considerato essere sempre solo suo. "Non lo so. Immagino che mi identifichi con Lando. Voglio dire, Lando è stato parte della mia vita per oltre 30 anni. Quando esco e faccio le convention e roba così, la gente, anche se mi conosce per tutte le altre cose che ho fatto, dà la precedenza a Lando. Semplicemente non ho mai pensato che qualcun altro potesse essere Lando."

Williams ha recentemente ripreso il ruolo di Lando nella serie cartoon di Star Wars: Rebels, e non c'è stato alcun accenno al ritorno del personaggio nei nuovi film.