Han Solo: annunciato l'inizio delle riprese del secondo spin-off di Star Wars!

Il co-registaha annunciato ufficialmente tramite il suo profilo personale di Twitter l’inizio delle riprese dello spin-off didedicato ad, ed ha rivelato il titolo di produzione del film:(un gioco di parole con il nome del protagonista). Subito dopo il salto, potete vedere il primo scatto dal set!

Chris Miller ha accompagnato la prima foto del ciak con la frase "Han First Shot", una variante del tormentone che si riferisce ad una scena di Star Wars: Episodio IV mai accettata pienamente dai fan. Nel film originale, Han Solo spara a Greedo per primo, uccidendolo prima che potesse sparare un colpo, ma nella Special Edition del film, sempre curata da George Lucas, Han Solo spara invece solo dopo un primo colpo di Greedo (e che lo manca inspiegabilmente).

Nel ciak è visibile anche il titolo di produzione del film, Star Wars: Red Cup. Il riferimento è a una famosa azienda statunitense, la Solo Cup Company, divenuta celebre con la produzione di bicchieri di carta rossi, e da qui il collegamento con Han Solo (già, gli americani sono strani). È interessante notare invece come il font utilizzato per “Red Cup” ricordi molto da vicino lo stile utilizzato per i classici del genere western, un indizio esplicito sullo stile che dovremo aspettarci da questo film di Star Wars.

La sceneggiatura del film di Han Solo è stata scritta dal duo padre e figlio Lawrence Kasdan e Jon Kasdan e si concentrerà su come il giovane Han Solo è diventato il contrabbandiere cui Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi hanno chiesto aiuto nella cantina di Mos Eisley.

Il cast del film include Alden Ehrenreich (Ave Cesare!) nei panni di Han Solo, Woody Harrelson (War For the Planet of the Apes) nel ruolo del mentore di Solo, Donald Glover (Atlanta) nei panni di Lando Calrissian, e Emilia Clarke (Game of Thrones).

Diretto da Phil Lord e Chris Miller (21 Jump Street, LEGO Il film), il film di Han Solo uscirà nei cinema il 25 maggio 2018.