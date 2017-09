Han Solo - Ancora foto dal set postate da Ron Howard: è tempo di reshoot!

ha confermato che la pellicola che sta dirigendo, Han Solo , è attualmente in fase di reshoot e che, durante il lavoro, saranno girate nuove scene.

Come sempre Ron Howard non manca di informarci del lavoro che sta svolgendo sul set della pellicola dedicata al mascalzone spaziale più amato della galassia, Han Solo. Adesso è il momento di occuparsi dei reshoot e potrebbero essere anche inserite delle nuove scene che, inizialmente almeno, non erano previste.

A causa del cambio di regia - Ron Howard è subentrato in giugno ai due precedenti registi, Lord e Miller - la produzione, che doveva terminare a settembre, è ancora in fase di lavorazione e resterà in piena attività anche in ottobre.

Tra i molti cambiamenti, uno dei più grandi è stato quello dell'esclusione "forzata" di uno degli attori inizialmente al lavoro sul film: Michael K. Williams, le cui scene girate sono state alla fine tagliate da Howard perché, a causa di impegni lavorativi, non combaciavano più i tempi di ripresa e il membro del cast non ha potuto presenziare alla seconda parte di produzione diretta dal regista premio Oscar. Al suo posto Paul Bettany.

Su Twitter comunque, Ron Howard ha postato una foto di sé con Thandie Newton, star di Westworld, che apparirà in un ruolo che ancora non conosciamo:

Ron Howard ✔@RealRonHoward

@thandienewton returned 2 #TheGalaxy to light up some key new #UntitledHanSolo scenes then back to #Westworld. What a powerhouse talent!

Da questa caption si evince che si sta lavorando a delle riprese aggiuntive del film ancora senza titolo su Han Solo e, siccome molti cambiamenti sono stati fatti in corso d'opera, non ci resta che attendere ancora per sapere qualcosa di più e accontentarci delle piccole "chicche" di Howard, che non ci lascia mai soli.