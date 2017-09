Han Solo: anche Darth Vader nello spin-off di Star Wars?

E' online una nuova voce di corridoio che riguarda lo spin-off della saga cinematografica sued incentrato sul personaggio del giovane, che nel film avrà le fattezze dell'attore

Secondo questo nuovo rumor del sito - che ricordiamo: è tutt'altro che confermato! - nella pellicola apparirà niente di meno che Darth Vader. Se confermato, il villain storico della saga sarà apparso più volte di R2-D2 e 3-CPO all'interno del franchise.

Al momento non è chiaro quale sia il suo coinvolgimento e quanto 'grosso' sarà. Il personaggio è apparso in alcune sequenze di Rogue One: A Star Wars Story lo scorso anno in cui ha, praticamente, rubato la scena a tutti.

Il rumor su una potenziale comparsata di Vader nello spin-off di Han Solo - che, ricordiamo, uscirà a maggio 2018 - gira da mesi, ormai, ma ora il sito afferma che il villain è stato incluso nelle recenti riprese aggiuntive fortemente volute da Ron Howard.